Colpisce un uomo con un pugno poi tenta il suicidio

Sferra un pugno in faccia al padre di un amichetto della figlia e gli fa perdere i sensi in piazza San Benedetto a Norcia davanti a una decina di bimbi. Non hanno ancora sciolto la prognosi i medici dell’ospedale di Terni dove è stato ed è tuttora ricoverato il cinquantenne residente a Norcia che, mercoledì pomeriggio, è stato aggredito da un altro papà, trentenne. Fortunatamente già sabato la vittima risultava fuori pericolo, nonostante il trauma cranico e facciale riportato, ma per lui sono ancora attesi ulteriori esami diagnostici. Qui sempre sabato è stato trasportato anche il trentenne, seguito da tempo dai sanitari, che nella mattinata ha tentato il suicidio, gettandosi dal secondo piano della propria abitazione, dopo aver minacciato di farsi del male anche con un coltello. L’aggressore è stato soccorso rapidamente e trasferito al Santa Maria con gravi fratture in varie parti del corpo, ma anche lui per fortuna risulta fuori pericolo.

