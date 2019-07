E' morto "Checco" la mascotte del parco

E' morto "Checco" il cigno mascotte del parco di Rignaldello a Città di Castello. Aveva oltre 21 anni, simbolo e beniamino delle famiglie e dei bambini che facevano la fila per vederlo, scattare foto e dargli da mangiare. E’ stato ritrovato privo di vita sullo specchio d’acqua alla periferia di Città di Castello gestito da Arcicaccia, da uno dei membri dell'associazione Alberto Alunni, che lo ha visto nascere e poi accudito per più di venti anni. Saranno ora le analisi di rito sulla carcassa dell’animale, che è stato trasportato attraverso il Servizio Veterinario della Usl 1 Umbria all’Istituto Zooprofilattico di Perugia, a certificare le cause della morte improvvisa di "Checco". Al Parco dei cigni lo scorso 24 maggio era arrivata la cicogna. Si erano dischiuse quattro uova deposte dalla mamma cigno "Gisella" nell'isolotto centrale dello stagno del Parco di Rignaldello.