Si barrica in casa e minaccia di buttarsi dalla finestra

I vigili del fuoco di Terni, insieme ai colleghi di Amelia, sono intervenuti nel pomeriggio di venerdì 5 luglio 2019, con due mezzi più il carro teli a Narni, in loc. La Quercia, sulla via Capitonese, per un uomo di 56 anni che si era barricato in casa e minacciava di gettarsi dalla finestra.

La situazione si è risolta in poco tempo, grazie anche ai carabinieri che hanno parlato con il 56enne, convincendolo a farsi accompagnare da un'ambulanza in ospedale.

Sul posto anche il 118 e i vigili urbani di Narni.