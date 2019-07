Lavori, code sul raccordo e sulla E45

Mattinata di lunghe code sul raccordo Perugia-Bettolle e sulla E45. A causa di lavori traffico congestionato attorno a Perugia in particolare dall'uscita di Ponte Felcino a Collestrada in direzione del capoluogo e sul raccordo da Piscille a Madonna Alta in direzione Bettolle. Qui si è anche verifica un incidente. I lavori sono all'altezza dell'uscita di Madonna Alta e all'altezza dello svincolo per Sant'Egidio.