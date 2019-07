Ladri scatenati, visitate sei abitazioni

Ladri scatenati con una mezza dozzina di colpi tra tentati e andati a segno. Cresce l'allarme nella zona di Assisi e Bastia Umbra. Nella serata di martedì furti sono avvenuti in via Cipresso zona ex Tribbio, e prima ancora in via Parigi, ma in almeno un caso a mettere in fuga i ladri sarebbero stati i proprietari dell’abitazione. Un altro episodio analogo è accaduto sempre a Bastia qualche giorno fa, quando i malviventi hanno tentato di razziare un appartamento al secondo piano di un palazzo a due passi dal centro cittadino. Ancora prima, un paio di tentati colpi erano stati tentati a Rivotorto di Assisi. Da fine giugno inizio luglio svariati i casi registrati, complice anche il fatto che, con l’arrivo del caldo, si dorme con le finestre aperte. Anche a Todi.

