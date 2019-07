Siena, tre studenti perugini rubano bandiere delle contrade

Prima hanno portato via una bandiera della contrada del Montone e poi hanno cercato di rubarne una della Torre. Tre studenti universitari 21enni di Perugia, sono stati denunciati dai carabinieri. Giunti a Siena per il Palio, hanno asportato una bandiera esposta sul palazzo della Fondazione Mps, tentando di rubarne dopo un’altra. I tre sono entrati nel Valdimontone con la bandiera sottratta per bere qualcosa e qui si sono resi conto della bravata, allontanandosi. La dirigenza della contrada del Valdimontone ha prontamente chiamato i carabinieri che si sono messi sulle loro tracce: i tre, di buona famiglia, sono stati trovati in via del Sale mentre tentavano di rubare una bandiera della Torre. Portati per la notte in caserma sono stati denunciati per furto aggravato.