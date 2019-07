Bocci: "Un giorno agli arresti per me ne vale come 80"

“Se pensavo di tornare libero oggi? Non me lo sono nemmeno chiesto. Per me un solo giorno agli arresti vale come 80, quanti sono quasi quelli che ho passato. O anche 120”. Sono le parole di Gianpiero Bocci, appena uscito dagli arresti domiciliari. Una battuta, la sua, per dire che anche 24 ore di misura cautelare - durava dal 12 aprile, quasi tre mesi - sono troppe. E che se anche fosse proseguita la detenzione, per lui e per l’inchiesta non sarebbe cambiato niente. Polemica neanche troppo velata con la linea dura scelta dai magistrati.



Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria del 3 luglio