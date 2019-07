“Il Turreno riapre nel 2022”: è quanto ribadisce l’assessore (appena confermato) Michele Fioroni che ha la delega allo sviluppo economico. Nella strada per il recupero di un immobile che ha più di 120 anni non sono mancati gli intoppi. Dal punto di vista della procedura è già stato approvato il progetto preliminare (diviso in tre stralci funzionali). I rilievi strutturali sull’edificio hanno infatti trovato qualche difficoltà poiché non tutti i condomini avevano dato la propria disponibilità. Successivamente si è proceduto all’incarico per la vulnerabilità sismica, poi a quelli per l’analisi dei materiali, strumentali con prove di carico e resistenza. “In autunno - spiega Fioroni - verrà bandita la gara per la progettazione. Poi bisognerà esaminare la norma prevista nello sblocca cantieri e capire se sarà possibile procedere con un appalto integrato o se si dovrà prima effettuare la gara per la progettazione e poi quella per l’esecuzione dei lavori”. Il Turreno rientra nel calderone delle opere pubbliche che la giunta Romizi-bis dovrà portare a termine nel corso della legislatura.

