Patti Smith a Spoleto per "Words and music"

Grande appuntamento musicale il 3 dicembre al Teatro Nuovo Menotti di Spoleto con la sacerdotessa del rock, Patti Smith. Dopo le recenti performance al Medimex di Taranto per un concerto celebrativo della stagione dei grandi raduni rock e al Teatro romano di Verona per un intimo ed emozionante live, la sacerdotessa del rock sarà di nuovo in Italia per “Words and Music”. Tra novembre e dicembre Patti Smith sarà a teatro, sul palco con Tony Shanahan alla chitarra e al pianoforte.