Nega l'assistenza al figlio, condannato

Non vede, non frequenta e non versa l’assegno mensile al figlio. Ma se lo mette a carico - emerge dagli accertamenti della questura - nei modelli di detrazione per la ditta con cui lavora per usufruire dei benefici economici. Un uomo di 56 anni del Perugino è stato condannato ieri dal tribunale di Perugia a 6 mesi e 400 euro di multa, pena sospesa, per violazione degli obblighi di assistenza.

