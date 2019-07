Ricostruzione, undici mesi per una pratica per danni lievi

Ci sono voluti quasi undici mesi per avere la risposta dell’Ufficio speciale per la ricostruzione su una “pratica B”, cioè relativa al contributo per danni lievi. La denuncia sullo stallo della ricostruzione post sisma anche per casi meno gravi arriva da Paolo Anderlini, ingegnere civile già presidente della Fondazione dell’Ordine. La pratica riguarda una casa di Spello. Sulla lentezza del post sisma interviene anche il presidente dell’Ordine Stefano Mancini.

