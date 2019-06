Raffica di multe sulla Variante

In attesa che l'Anas installi i sorprassometri e gli autovelox fissi, continuano i servizi di controllo lungo la Variante alla Ss 219 Pian d'Assino di Gubbio da parte delle forze dell’ordine. Il comando di polizia locale precisa che: "Lungo la Variante Ss 219, sono state elevate la scorsa settimana 16 sanzioni per mancato rispetto delle norme del codice della strada, oltre alle sanzioni per eccesso di velocità accertate con il Velomatic. In particolare, all'altezza dell'abitato di Spada, un veicolo ha effettuato un sorpasso in corrispondenza del dosso, attuando una condotta di guida estremamente pericolosa per la sicurezza stradale. Al giovane conducente sono state contestate quattro infrazioni in contemporanea: sorpasso su dosso con superamento di linea longitudinale continua; velocità pericolosa; guida contromano; inosservanza di obblighi, divieti e limitazioni". Controlli sono stati effettuati anche da parte dei carabinieri, della guardia di finanza, dei carabinieri forestali e di pattuglie della polizia stradale.