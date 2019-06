Faleburle non ha tentato di corrompere Duca

“Non ci sono risultanze concrete e idonee a dimostrare che Faleburle intendesse corrompere Emilio Duca”. E’ per questo motivo che i giudici del tribunale del Riesame, escludendo anche i gravi indizi di colpevolezza in merito all’accusa di istigazione alla corruzione, hanno revocato la sospensione di un anno emessa dal gip nei confronti del noto cardiologo. Il professionista è finito nel registro degli indagati della maxi-inchiesta sulla sanità perché per l’accusa ha chiesto e ottenuto un trattamento di favore, illecito, per il genero che partecipava ad un concorso per due posti in chirurgia maxillo-facciale. Ebbene, per i pm, Paolo Abbritti e Mario Formisano, Mauro Faleburle ha cercato di ringraziare Duca per l’interessamento con una mazzetta, di lì l’accusa per istigazione alla corruzione. Agli atti c’è un video, catturato dalle cimici della finanza, in cui si vede il cardiologo che prova più volte di consegnare qualcosa a Duca. Non si capisce bene cosa, perché non lo estrae dalla giacca. Per i pm erano contanti, lui, ha detto che si trattava una penna Parker, “una cazzata”.

