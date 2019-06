Seggi, all'Umbria un altro parlamentare

L’Umbria potrebbe avere un parlamentare in più. Per l’esattezza un senatore tra le file del Movimento cinque stelle che risponde al nome della perugina Emma Pavanelli. La giunta delle elezioni e delle immunità di palazzo Madama ha approvato a maggioranza la proposta presentata dal relatore pentastellato Urraro che prevede che il seggio non assegnato in Sicilia a causa dell’esaurimento di tutti i candidati della lista M5s, sia individuato, ricorrendo alla legge elettorale per la Camera dei deputati, alla regione in cui lo stesso Movimento 5 stelle ha conseguito la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata. E questa dovrebbe essere proprio l’Umbria, anche se al momento nel verbale redatto ieri, non c’è scritto.

