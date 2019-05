Incidente nella notte: due feriti

Incidente stradale bella notte a Gubbio. Lo scontro sulla Pian d'Assino all'altezza della frazione di Branca. Due le auto coinvolte nell'impatto. Sul posto oltre autoambulanze del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del Comando di Gubbio che hanno provveduto a liberare la strada dai mezzi. Feriti, per fortuna in maniera non grave, i due conducenti.