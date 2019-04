Incidente mortale sulla Contessa, condannato il giovane alla guida

Un anno e quattro mesi per omicidio stradale e patente sospesa per quattro anni per il ventitreenne albanese (difeso dall’avvocato Ubaldo Minelli) che era alla guida del pickup nel quale ha trovato la morte Cristian Fiorucci (nella foto) di Gubbio (il 15 novembre 2017) in un incidente stradale lungo la strada statale Contessa, poco dopo Ponte Riccioli. Il giovane è stato condannato dal Gup di Urbino, Savino. I famigliari di Fiorucci invece erano difesi dagli avvocati Fabio Antonioli e Nicoletta Bellucci. L'albanese è stato condannato anche al risarcimento civile e al pagamento delle spese processuali.