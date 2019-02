Commercianti danneggiati dai lavori, contributi dal Comune

Verso la riapertura via Perugina e via Campo di Marte. A rendere necessaria la chiusura delle due strade, per diversi giorni, sono stati i lavori di rifacimento della fognatura in Largo di Porta Marmorea e piazza Quaranta martiri a Gubbio. Salvo imprevisti, ha affermato il sindaco Filippo Mario Stirati entro la prossima settimana si potranno riaprire al traffico le due vie. "Purtroppo - ha detto Stirati - ci sono stati rallentamenti sulla tabella di marcia, indipendenti dalla nostra volontà, come il maltempo dei giorni scorsi e il ritrovamento di un arco medievale e ora di un altro muro in pietra in corso di valutazione da parte degli esperti, che hanno richiesto approfondimenti delle autorità competenti come la Soprintendenza". Il protrarsi dei lavori ha creato non pochi disagi ai commercianti della zona che hanno chiesto compensazioni per la perdita di introiti delle attività commerciali. Su questo Stirati ha affermato: "Stiamo valutando circa l’applicazione nell'aspetto contabile e fiscale". Prossimo step del cantiere sarà l'area di Porta degli Ortacci.