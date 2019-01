I Sangiorgiari tornano a votare

Ceraioli di nuovo al voto domenica 20 gennaio a Gubbio. I Sangiorgiari dovranno ripetere l'elezione del capodieci del prossimo 15 maggio dopo il clamoroso ex aequo, tra Luca Bedini e Francesco Fioriti, uscito dall'urna nella domenica precedente. Lo ha stabilito l'assemblea dei ceraioli del Cero del santo guerriero. Scartata quindi l'ipotesi dell'estrazione dal bussolo essendo state riscontrate alcune difformità durante il primo scrutinio. E in gioco torna anche Giorgio Alunno. Tre quindi i candidati tra i quali dovranno scegliere i ceraioli nelle votazioni fissate nella taverna di via Cristini dalle 9 alle 11,30.