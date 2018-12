Tamponamento a catena, traffico in tilt

Traffico in tilt per un tamponamento a catena che ha coinvolto diverse automobili. E' successo sulla nuova variante alla Pian d'Assino a Gubbio nel pomeriggio del 26 dicembre intorno alle 18. Alcuni degli occupanti dei mezzi sono rimasti feriti in maniera lieve. Circolazione difficile con le auto incolonnate, il traffico in questi giorni di festa è particolarmente sostenuto sulla variante. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e ambulanze del 118.