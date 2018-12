Il 14 dicembre luci spente per ricordare le vittime di Corinaldo

Resteranno spente, venerdì 14 dicembre, le luci dell'Albero di Natale più grande del mondo a Gubbio per ricordare le vittime di Corinaldo. Lucio Costantini, presidente del comitato che realizza l'opera, ha fatto sapere che le luci dell'Albero rimarranno spente nel giorno in cui nella cittadina marchigiana si terrà una fiaccolata per ricordare chi ha perso la vita nella discoteca "Lanterna azzurra". Gli alberaioli, interpretando i sentimenti dei cittadini eugubini, lasceranno accesa solo la stella cometa, perché anche nel buio più profondo possa esserci sempre una luce di speranza. Il sindaco Filippo Mario Stirati, subito dopo l'accaduto, aveva fatto pervenire al collega di Corinaldo, Matteo Principi, una lettera di cordoglio e vicinanza per la tragedia che ha spezzato vite innocenti e segnato per sempre intere famiglie.