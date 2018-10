Nuovo presidente per i Sangiorgiari

E' Patrick Salciarini (manicchia di Sant’Agostino) il nuovo presidente della Famiglia dei ceraioli di San Giorgio a Gubbio. E' stato eletto a larga maggioranza (l’altro candidato era Enzo Panfili della manicchia di San Pietro) dal consiglio azzurro nel corso della riunione che si è svolta nella sala del refettorio del convento di Sant'Ubaldo (accolti dal rettore della basilica don Fausto Panfili e dal cappellano del Cero don Stefano Bocciolesi) alla quale ha partecipato anche il consiglio dei Capodieci. "Il rispetto delle regole, i valori veri, lo spirito di unione e di collaborazione saranno i punti fondamentali di quello che andremo fare, con la collaborazione di tutti, nel prossimo triennio. Ringrazio Vittorio Fiorucci, il presidente uscente, per quanto ha fatto e per quanto potrà ancora fare in virtù dell'esperienza fin qui maturata". Di seguito tutti i nuovi consiglieri: Giorgio Bocci e Gianmarco Ceccarelli per la manicchia di San Martino; Alessio Biancarelli e Mirko Bettelli (Sant’Agostino); Paolo Biccheri e Christian Radicchi (Padule); Enzo Panfili e Filippo Barbetti (San Pietro); Vittorio Fiorucci e Luca Pascolini (Semonte); Matteo Ghiandoni e Emanuele Uccellani (Piana). Nominati revisori dei conti Alberto Rocchi, Stefano Saldi e Paolo Rogari. Probiviri Massimo Panfili (Sant'Agostino), Tonino Cardoni (Piana), Paolo Coldagelli (San Martino), Mario Berettoni (Padule), Piero Valentini (San Pietro), Giuseppe Ronchi (Semonte). Segretaria Paola Nuti, tesorieri Andrea Ragnacci e Camillo Vantaggi, responsabili d'amministrazione Camillo Vantaggi, Gianmarco Ceccarelli, Mirko Bettelli, Giovanni Mancini, Giovanni Menichetti.