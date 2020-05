Evelina Cacciamani e Anselmo Laurino, giorno speciale: 60 anni di matrimonio

Oggi, 30 maggio, per Anselmo Laurino e sua moglie Evelina Cacciamani di Gubbio è un giorno speciale e per loro era stata organizzata una festa con 100 invitati. Tutti insieme per celebrare 60 anni di matrimonio, un traguardo difficile da raggiungere per qualsiasi coppia. Anselmo e Evelina ci sono riusciti, superando i tanti ostacoli che la vita gli ha fatto incontrare, compreso il Coronavirus che insieme hanno tenuto lontano. La festa non si è potuta fare a causa delle misure di sicurezza, ma alla coppia sono comunque arrivati gli auguri dei familiari, a iniziare da loro figlio Fausto, e l'abbraccio virtuale degli amici.