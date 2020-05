Escursionista umbro scompare nel nulla in Friuli, scattano le ricerche delle forze dell'ordine

Un escursionista di origini eugubine, quarantenne è scomparso da due giorni. Risiede a Pordenone. Le ricerche sono scattate a Pian Cavallo, è qui infatti che è stata ritrovata la sua auto.

Carabinieri di Aviano, Vigili del Fuoco e il Soccordo Alpino Speleologico del Friuli (in totale una trentina di uomini) che da ieri pomeriggio - lunedì 25 maggio 2020 - sono impegnati nelle ricerche che sono scattate da Toncjade. Lo smartphone dell’uomo è stato ritrovato nell’auto e per questo non è stata possibile la geolocalizzazione dello scomparso che di era trasferito in Friuli per motivi di lavoro. Impegnati nelle ricerche ci sono anche gli elicotteri dei Vigili del Fuoco.