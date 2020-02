Umbria, rifiuti abbandonati i cittadini chiedono le fototrappole a Gubbio

Ancora rifiuti abbandonati nella zona di Camporeggiano a Gubbio, a confine con il territorio di Umbertide. Pneumatici, parti di computer, complementi d'arredo, elettrodomestici e altro ancora abbandonato nei pressi dei punti di raccolta rifiuti. A protestare il comitato dei cittadini che ricorda come dall'amministrazione comunale era stata promessa l'installazione delle fototrappole e la realizzazione per la frazione di isole ecologiche con tanto di card di riconoscimento per accedere. Ma al momento sottolineano da Camporeggiano l'unica cosa certa è che c'è chi continua ad abbandonare rifiuti e in assenza di controlli costanti, dicono i cittadini, il fenomeno pare davvero impossibile da debellare.

