Non si hanno più notizie da 9 giorni di Ilaria Matteucci, 57 anni, originaria di Bolzano ma da anni residente a Gubbio. La donna è sparita da Vadena (Bolzano), dove era andata a trovare un amico senza lasciare traccia.

Era tornata in Alto Adige dove aveva programmato di trasferirsi per iniziare un nuovo lavoro. Le ricerche sono iniziate non appena è stato dato l'allarme. È stato il suo amico a chiamare i carabinieri, quando si è svegliato e non l’ha più trovata in casa.

Ilaria sarebbe dovuta andare ospite di una coppia bolzanina in attesa di una sistemazione autonoma, dato che aveva trovato un nuovo impiego nel capoluogo. Dopo l’allarme per la scomparsa, la zona è stata perlustrata anche lungo l’Adige e i binari della ferrovia prima dai Carabinieri di Laives con la loro squadra cinofila di soccorso poi dai vigili del fuoco volontari di Vadena e Laives con altre unità cinofile e dai sommozzatori del Soccorso Acque di Bolzano. Le ricerche sono arrivate al livello di allarme 4 e c’è preoccupazione per un possibile annegamento. Il timore dei suoi cari, in queste ore, è infatti quello che possa essere caduta accidentalmente nel fiume. Chiunque avesse informazioni, è invitato a contattare i carabinieri al numero 0471 954128.