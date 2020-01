Umbria, la classe del 1972 vuol salvare il laghetto del Bottaccione

Classe 1972 per Gubbio: un gruppo di eugubini doc, accomunati oltre che dai riscontri anagrafici dall’amore viscerale per la città, per la pulizia, per la natura hanno dato vita a un gruppo unito che ha deciso di rimboccarsi le maniche e prendersi cura del territorio. Una squadra di volontari di cui fanno parte, tra gli altri, Ugo Bartocci, Marco Ferranti, Alessia Gionnangeli, Paola Nuti, Claudio Fiorucci, Massimiliano Chiocci, Stefano Alunno, Aldo Orsini, Michele Caldarelli, Stefano Mencarelli, Giordano Mancini, Fabrizio Baldacci, Debora Battistelli, Tania Angeloni, Carmen Oprea, Lucia Sannipoli, Giuliano Urbanelli, che nella mattinata di domenica 26 gennaio si ritroverà sul laghetto del Bottaccione per ripulire e sistemare un sito che è nel degrado più assoluto.





Servizio completo nell'edizione del 26 gennaio del 2020 del Corriere dell'Umbria