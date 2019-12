Gubbio, principio di incendio in una abitazione a causa dei cavi elettrici

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in una abitazione di Gubbio per domare un principio di incendio. Stando a quanto riferito dagli stessi vigili del fuoco, le fiamme sarebbero partite dai cavi elettrici della casa. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone ed evidentemente nemmeno danni gravi, proprio grazie al pronto intervento dei pompieri. Anche se non è questo il caso, nel periodo delle feste natalizie le probabilità di corto circuito all'interno delle abitazioni aumentano notevolmente a causa dell'utilizzo delle luminarie e degli addobbi poco sicuri o irregolari. I vigili del fuoco hanno diffuso una serie di consigli per ridurre al minimo i rischi