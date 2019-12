Gubbio, albero di Natale più grande del mondo: le immagini in timelapse - Video

E' in Umbria l'albero di Natale più grande del mondo. Si trova a Gubbio, "adagiato" sul Monte Ingino. E' stato acceso qualche giorno fa e l'accensione è stata uno spettacolo di luci ed emozioni che si ripete da 39 anni.

L'albero di Gubbio prevede 950 lampadine, 1350 prese e spine utilizzate per le connessioni di cavi e punti luce. L’albero si estende per 750 metri d’altezza per un totale di migliaia di metri quadri. E' una delle tappe più popolari durante le feste, per turisti da tutta Italia. Come tutta Italia condivide sul web foto e video dell'albero più grande del mondo. Le immagini in timelapse dell'accensione sono state postate dall'Huffingtonpost e sono suggestive.