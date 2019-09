Motociclista cade nel bosco, salvato dal Sasu

Il Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria ha recuperato, nel pomeriggio del 28 settembre, un motociclista rimasto infortunato in Località Valcaprara di Castiglione Altobrando, tra i Comuni di Gubbio e Perugia. Si tratta un ventottenne del perugino che si trovava con la sua moto enduro nella zona boschiva. L'uomo è stato subito raggiunto da due squadre del Sasu, allertate dalla Centrale unica regionale del 118, composte da tecnici ed un sanitario. I soccorritori hanno verificato lo stato dell’infortunato e lo hanno caricato sulla speciale barella portantina in dotazione del Sasu e mediante tecniche alpinistiche, è stato trasportato fino all’auto ambulanza. L'uomo ha riportato un trauma alla gamba sinistra. L’intervento si è concluso in poco più di un’ora e mezza.