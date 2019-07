Operaio precipita dal tetto, muore dopo un volo di sette metri

E' morto cadendo da un'altezza di sette metri. Un uomo di 57 anni ha perso la vita precipitando dal tetto di un capannone a Bonavigo, in provincia di Verona. L'incidente si è verificato dopo le ore 12.30 del 25 luglio, l'uomo secondo una prima ricostruzione stava effettuando un sopralluogo quando è caduto dal tetto. La vittima è un uomo residente a Gubbio impiegato in una ditta di Umbertide. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'elisoccorso del 118, che non hanno potuto che constatare la morte dell'uomo. Sono in corso gli accertamenti di Spisal e carabinieri per ricostruire quanto accaduto.