Umbria, ultimo giorno per il piano industriale della Jp

Ultimo giorno per la presentazione del piano industriale della Jp Industries, entrata il primo luglio scorso in regime di concordato in bianco. Termina oggi, 28 gennaio, il periodo previsto sin da luglio per la presentazione da parte dell’azienda, divisa tra gli stabilimenti di Colle di Nocera Umbra e Fabriano, del piano concordatario, che dovrà essere sottoposto al tribunale di Ancona. Questo a meno che non vengano confermate le indiscrezioni per cui la scadenza potrebbe slittare di una settimana o dieci giorni. Intanto dai sindacati sottolineano i sacrifici compiuti negli anni dai lavoratori della ex Merloni, con stipendi non pagati, cassa integrazione in ritardo e la vicenda dei tfr.

Servizio completo nell'edizione del 28 gennaio del 2020 del Corriere dell'Umbria