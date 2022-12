Casa da acquistare? Più che la quantità, conta la qualità dell'offerta

01 dicembre 2022 a

Annunci mirabolanti rispetto alla realtà, se non veri e propri specchietti per le allodole. Il mercato degli annunci immobiliari online è ormai talmente ampio, che la vera differenza la fa non più la quantità d'informazioni disponibili, ma piuttosto la qualità. Occorre cioè un filtro ai dati e alle informazioni da veicolare per evitare che l’utente finale venga indotto a valutazioni fallaci.

La scelta di pubblicare solo annunci delle agenzie immobiliari, fatta dal portale Immobiliovunque.it, risponde a questo obiettivo. Per farsi un’idea in proposito è possibile ad esempio le case in vendita a Perugia .



“Il rispetto del ruolo e della centralità della figura dell’agente Immobiliare sono alla base della decisione strategica, per non dire innovativa rispetto al modus operandi prevalente degli altri portali”, racconta in proposito il ceo Sergio Polisicchio. “Per noi fondamentale veicolare e rivolgere ai privati che navigano, alla ricerca della casa dei propri sogni o che vogliono vendere un immobile, il messaggio della importanza dell’attività professionale del mediatore immobiliare che è il fulcro per qualsiasi operazione di compravendita o di locazione”.

Quali sono i vantaggi di una scelta simile per i privati? Il portale ne indica sei:

1. La necessità di una conoscenza delle tecniche di vendita, che richiedono un oculato filtro delle chiamate inutili che generano perdite di tempo con visite e contatti di curiosi o comunque soggetti non realmente interessati.

2. La corretta analisi della documentazione da predisporre, necessaria per la validità del rogito notarile e in parte utile e indispensabile per una corretta trattativa, che a nostro sommesso avviso può fare, con accurata competenza, solo un professionista del settore.

3. Il grande vantaggio di avere una corretta e oggettiva determinazione del valore dell’immobile che in via primaria può e deve essere fatta con strumenti informatici (tipo Valuta Casa), ma poi comunque necessita, anche a fini meramente comparativi, di una valutazione soggettiva di chi opera sul campo.

4. Acquisire da parte del proprietario la consapevolezza che solo con un mandato esclusivo si ottiene un duplice vantaggio:

A - evitare la volgarizzazione dell’immobile sul mercato che certamente non aiuta le trattative di vendita;

B - consentire alla agenzia immobiliare di lavorare in maniera costante e serena, predisponendo anche un piano di marketing più rapido ed efficace disponendo già di un parco clienti potenziali acquirenti.

5. Evitare lo stress derivante dalla molteplicità di chiamate meramente conoscitive e informative senza alcuna concretezza; nonché quello discendente dalla miriade di visite con persone prive di reale interesse.

6. Ridurre e concentrare i tempi per arrivare alla vendita.

Detto dei vantaggi per chi cerca casa tra gli annunci immobiliari del portale, qual è il valore aggiunto per i professionisti?

“Attraverso il nostro sistema di qualità, possiamo essere di supporto

dell’agenzia immobiliare promuovendo la formazione degli agenti e favorendo loro

la massima valorizzazione delle loro competenze, la giusta visibilità e anche la

professionalità che oggi richiede il mercato immobiliare”, conclude Polisicchio.

