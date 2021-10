Data Scientist: il mestiere del presente. Ecco come diventarlo e trovare lavoro

Contenuto sponsorizzato

Torna il percorso formativo gratuito per diventare data scientist:

i 15 partecipanti dell’ultima edizione hanno trovato tutti lavoro. Vuoi diventarlo anche tu? Candidati subito.

Ecipa Umbria ripropone, questa volta in collaborazione con ASP Giovanni Ottavio Bufalini, il percorso formativo gratuito per data scientist dopo il grande successo dell’edizione del 2017 (tutti i partecipanti hanno trovato lavoro). Quest’anno verranno selezionati 12 allievi, dei quali 6 saranno donne: requisiti fondamentali - tra gli altri - aver compiuto 18 anni ed essere disoccupati. Per candidarsi e partecipare alle 350 ore di lezione e ai 4 mesi di tirocinio retribuito, c’è tempo fino all’8 novembre e per la prima volta è possibile farlo anche interamente online.

Qualcuno lo chiama "il mestiere del futuro". Altri invece dicono che è "il mestiere del presente". La maggior parte delle persone però non sa bene chi è e cosa fa. E tu? Scopri tutto quello che c'è da sapere e come diventare Data Scientist: magari è un'occupazione che può rappresentare una prospettiva di carriera anche per te.

Chi è il Data Scientist e come diventarlo

Il Data Scientist è un'esperta o un esperto di data science, ovvero la scienza che raggruppa

● statistica

● metodi scientifici

● AI

● analisi dei dati

(queste le sfere più importanti) per analizzare i big data, ovvero l'enorme (da qui "big") mole di dati che ognuno di noi genera nel proprio quotidiano e che sono veicolati online. Le tre caratteristiche principali dei big data sono:

● volume

● velocità

● varietà

Dunque il Data Scientist è colui o colei che è in grado non solo di raccogliere e gestire tutto ciò, ma anche di trarne informazioni rilevanti - grazie agli strumenti giusti - per l'azienda per cui opera.

Le competenze utili

Per iniziare un percorso utile a diventare Data Scientist è fondamentale avere una laurea, meglio se magistrale o equivalente, in

● ingegneria

● informatica

● economia

● matematica

● statistica

Inoltre, possono fare la differenza competenze eterogenee come la conoscenza approfondita delle più moderne tecnologie, dell'andamento dei mercati, del business, dei linguaggi di programmazione e delle tecniche di machine learning, per citarne alcuni. Il percorso di formazione però non si conclude con l'università. Può essere determinante frequentare corsi di specializzazione post universitari.

Il percorso formativo gratuito per diventare Data Scientist

Fino all'8 novembre puoi candidarti per partecipare al percorso formativo gratuito per Data Scientist di Ecipa Umbria. Il corso è a numero chiuso: i posti sono 12, di cui 6 riservati a donne. I requisiti principali per accedere alla selezione sono:

● essere disoccupati/inoccupati, giovani e adulti;

● essere iscritti presso uno dei CPI della Regione Umbria ai sensi del D.lgs n.150/2015

● aver compiuto 18 anni o, comunque, assolto al diritto/dovere all’istruzione e formazione;

● essere in possesso di una laurea di nuovo ordinamento (triennali o magistrali) o equivalenti di vecchio ordinamento, afferenti alle aree Economiche, Statistiche/Matematiche, Informatiche, delle Scienze della vita come specializzazione del loro percorso verso la data science.

Possono partecipare anche le persone extracomunitarie, basta avere - oltre a quanto appena elencato - il permesso di soggiorno in regola.

Cosa ti darà il percorso gratuito

Il percorso formativo gratuito prevede 350 ore di lezione e 4 mesi di tirocinio retribuito. Sapevi che in Italia tra le aziende che ancora non hanno un Data Scientist al loro interno, almeno 1 su 4 dichiara che lo inserirà in organico?

E per te sarà ancora più semplice. Perché dopo che avrai terminato le lezioni in aula accederai al tirocinio retribuito e potrai entrare in contatto con quelle del territorio che hanno bisogno di questa figura e dimostrerai l'importanza del tuo ruolo. Così, al termine del percorso gratuito non avrai solo tutte le competenze più utili, ma anche l'esperienza necessaria per trovare lavoro con maggiore sicurezza.

Come è stato per il 100% dei partecipanti all’ultima edizione del percorso formativo di Ecipa Umbria, che hanno trovato lavoro ed iniziato subito la loro carriera come data scientist. Ora tocca a te: candidati subito!

