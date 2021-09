Progetto SKILLS:  il percorso formativo gratuito per lavorare nel futuro dell'impiantistica

Contenuto sponsorizzato

06 settembre 2021

a

a

ADDETTO IMPIANTI ELETTRICI con competenze IoT:

350 ore di lezione e 4 mesi di tirocinio retribuito per un nuovo inizio nel mondo del lavoro

Ecipa Umbria , in collaborazione con Associazione CNOS FAP Umbria promuove il percorso formativo gratuito per addetto impianti elettrici con competenze IoT, strutturato in 350 ore di lezione e 4 mesi di tirocinio retribuito. Verranno selezionati 12 allievi: requisiti fondamentali - tra gli altri - aver compiuto 18 anni ed essere disoccupati. Per candidarsi c’è tempo fino al 30 settembre e per la prima volta è possibile farlo anche interamente online.

Dotare le persone delle competenze necessarie a cogliere le opportunità dell’innovazione digitale è la sfida da vincere nel prossimo periodo, prima di qualsiasi altra. Le autostrade digitali, le apparecchiature più moderne, i sistemi software più evoluti senza essere padroneggiati, usati, migliorati sono pressoché inutili nel medio periodo. Senza la formazione delle persone, sono investimenti ingenti di corto respiro che rischiano addirittura di indebolire le nostre imprese.

Stando alla più recente ricerca dell' Osservatorio Internet of Things della School of Manage-ment del Politecnico di Milano , attualmente sono 93 milioni le connessioni IoT in Italia. Un dato che - salvo nel 2020, per ovvi motivi - è sempre stato in crescita. Ecco perché il corso per addetto agli impianti elettrici con competenze IoT può essere utilissimo per avere poi uno sbocco lavorativo praticamente garantito.

Per strutturare il percorso di formazione e creare dei contenuti utili, Ecipa Umbria si è confrontata con le aziende del territorio sul loro fabbisogno in materia, creando poi un ciclo di lezioni rapido e mirato. Perché solo coloro che avranno le conoscenze richieste dall’innovazione digitale, potranno vincere le future sfide del mercato del lavoro.

Il corso per addetto impianti elettrici con competenze IoT, infatti, permette di conoscere e approfondire tutte le tematiche necessarie per operare nel settore dell’impiantistica civile e/o industriale, come la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento, trasformazione, installazione, configurazione e programmazione di impianti elettrici tradizionali. Inoltre permette di ottenere una qualifica professionale per migliorare il proprio curriculum da presentare alle aziende, che Ecipa Umbria può intercettare più facilmente grazie anche alla sinergia con CNA Umbria che vanta una rete di 8.000 imprese in tutta la Regione.

L’innovazione tecnologica, di processo e dei servizi sono da sempre il mantra con cui ogni giorno Ecipa Umbria si mette al servizio dei cittadini tutti per offrire un vero upgrade delle competenze tecnologiche e garantire un rafforzamento delle skills necessarie per co-niugare tradizione e innovazione dei mestieri storici. E grazie al “Progetto SKILLS” tante persone potranno diventare più competitive in un mercato del lavoro in continua evoluzione. Per maggiori dettagli (requisiti specifici, modalità di selezione e per leggere gli avvisi com-pleti) e per candidarsi basta visitare la pagina dedicata nel sito di Ecipa Umbria .



