Progetto SKILLS: i percorsi di formazione per ripartire dal capitale umano

TECNICO GRAFICO, ADDETTO CONFEZIONAMENTO CAPI, ADDETTO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI:

350 ore di lezionee 4 mesi di tirocinio retribuito per un nuovo inizio nel mondo del lavoro



Ecipa Umbria , in collaborazione con ASP G.O. Bufalini e Associazione CNOS FAP Umbria

promuove 3 percorsi formativi gratuiti per tecnico grafico, addetto al confezionamento

capi e addetto impianti elettrici civili, tutti da 350 ore di lezione e con 4 mesi di tirocinio

retribuito. Verranno selezionati 12 allievi per ognuno: requisiti fondamentali - tra gli altri -

aver compiuto 18 anni ed essere disoccupati. Per candidarsi c’è tempo fino al 30 luglio e

per la prima volta è possibile farlo anche interamente online.



Ecipa Umbria sostiene da sempre la formazione del Capitale Umano e con il” Progetto

SKILLS” vuole partecipare al rilancio del Paese e della nostra amata Umbria in un momento

difficile come quello che stiamo attraversando. Rafforzare ed innalzare le competenze del

Capitale Umano rappresenta il più importante investimento che il Paese è chiamato a

realizzare. Dotare le persone delle competenze necessarie a cogliere le sfide

dell’innovazione digitale è la sfida da vincere, prima di qualsiasi altra. Le autostrade

digitali, le apparecchiature più moderne, i sistemi software più evoluti senza che possano

essere padroneggiati, usati, migliorati sono pressoché inutili nel medio periodo.

Rappresentano una parziale risposta all’arretratezza, ma senza la formazione delle persone

sono investimenti ingenti di corto respiro che rischiano addirittura di indebolire attraverso

l’indebitamento le nostre imprese.



Pertanto ripartire dalle competenze e dalla formazione in tutti i contesti (iniziale,

permanente e continua) dei cittadini tutti (studenti, occupati, inoccupati, imprenditori,

pensionati) è la via maestra per consentire al tessuto produttivo del Paese di tornare a

crescere in termini di PIL in maniera stabile. Non ci sono altre strade percorribili, le sfide che

ci riserva il futuro le vinceranno solo coloro che avranno le competenze richieste

dall’innovazione digitale.



Ed è proprio in questo paradigma che si inserisce il “Progetto SKILLS”. Ogni corso

ovviamente affronta tematiche diverse, ma tutti sono volti a fornire le competenze utili nei

nuovi processi e nelle nuove dinamiche lavorative.





Il corso per addetto impianti elettrici civili con competenze IoT permette di conoscere e

approfondire tutte le tematiche necessarie per operare nel settore dell'impiantistica civile

e/o industriale, come la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria, ampliamento, trasformazione, installazione, configurazione e programmazione

di impianti elettrici tradizionali.

Il corso per tecnico grafico per la comunicazione transmediale, l’editoria digitale e la

stampa 3D permette di conoscere e approfondire tutte le tematiche necessarie per operare

nel settore della comunicazione visiva, come la realizzazione di loghi, banner, layout di

stampa per l’editoria - in particolare quella digitale - della veste grafica del packaging di un

prodotto e di progettare prototipi per la stampa 3D.

Il corso per addetto al confezionamento di capi di abbigliamento , con competenze in

rammaglio e rammendo infine permette di conoscere e approfondire tutte le tematiche

necessarie per operare nel settore dell’abbigliamento e della maglieria, come la cucitura

dei pezzi, le rifiniture, l’applicazione degli accessori ma anche la lettura dei disegni tecnici,

l’utilizzo degli strumenti e dei macchinari del caso.

Tutti garantiscono una qualifica professionale utile ad entrare più facilmente nel mondo del

lavoro: una strada resa ancora potenzialmente più breve grazie anche alla sinergia con CNA

Umbria che vanta una rete di oltre 8.000 imprese in tutta la Regione.

L’innovazione tecnologica, di processo e dei servizi sono da sempre il mantra con cui ogni

giorno Ecipa Umbria si mette al servizio dei cittadini tutti per offrire un vero UPGRADE delle

competenze tecnologiche e garantire un rafforzamento delle SKILLS necessarie per

coniugare tradizione e innovazione dei mestieri storici. E grazie al “Progetto SKILLS” tante

persone potranno diventare più che competitive in un mercato del lavoro in continua

evoluzione. Per maggiori dettagli (requisiti specifici di ogni corso, modalità di selezione e

per leggere gli avvisi completi) e per candidarsi basta visitare il sito di Ecipa Umbria e

scegliere direttamente dalla homepage il corso a cui si è più interessati.

