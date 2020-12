Farmaco anti Covid, garantirebbe l'immunità: iniziata la sperimentazione. Forse pronto tra marzo e aprile

Julie Mary Marini 25 dicembre 2020 a

Un farmaco contro il Covid disponibile a marzo, al massimo ad aprile. La notizia è stata pubblicata dall'autorevole testata inglese The Guardian e se tutti i particolari verranno confermati, sarà il più bel regalo portato idealmente da Babbo Natale in queste drammatiche feste 2020. Gli scienziati inglesi stanno sperimentando un medicinale che impedirebbe a chi è esposto al virus, di sviluppare il Covid. Un farmaco che secondo gli esperti potrebbe salvare moltissime vite. Si tratta di una terapia a base anticorpi, in grado di sviluppare immunità immediata. Inizialmente potrebbe essere somministrato ai ricoverati in ospedale e ai residenti nelle case di riposo, ma anche agli anziani che vivono in famiglie in cui ci sono stati contagi. Si ipotizza pure l'utilizzo per gli studenti universitari, visto che nel Regno Unito il virus tra loro si è diffuso molto rapidamente considerato che vivono, studiano e socializzano insieme. A condurre lo studio, chiamato Storm Chaser, è la dottoressa Catherine Houlihan, virologa dell'University College London Hospitals Nhs Trust (Uclh). Sostiene che se sarà dimostrato che "il trattamento funziona e previene lo sviluppo del Covid, verrà aggiunta un'arma entusiasmante all'arsenale in fase di sviluppo per combattere questo terribile virus". A sviluppare il farmaco sono Uclh e Astrazeneca. Il cocktail anti Covid, proteggerebbe per un periodo tra sei e dodici mesi. I pazienti che stanno sostenendo la sperimentazione lo ricevono in due dosi consecutive e se arriverà l'approvazione, potrebbe essere proposto a chi è stato esposto al virus negli otto giorni precedenti alla somministrazione. Se i tempi saranno confermati, sarà disponibile tra marzo e aprile. Il farmaco comprende una combinazione di anticorpi monoclonali a lunga durata d'azione nota come AZD7442.

