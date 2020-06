Assisi, intesta beni a un dipendente per non pagare le tasse: denunciato imprenditore cinese

18 giugno 2020 a

L'attività di imprese "apri e chiudi" (azienda la cui chiusura o il cui fallimento avviene poco dopo l'imprenditoriale, il più delle volte per porre in essere vere e proprie frodi fiscali) è finita nel mirino del comando provinciale della Guardia di finanza di Perugia , che ha scoperto e denunciato un imprenditore cinese. I finanzieri della Tenenza di Assisi hanno appurato che aveva ceduto un'autovettura un proprio dipendente, al solo scopo di evitare che l'Erario sia rivalersi sul veicolo per il mancato pagamento delle imposte dovute. La cessione è risultata dal tutto fittizia, anche in virtù del fatto che il dipendente beneficiario, anch'egli cinese, non aveva la patente di guida.

L'imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e il veicolo è stato sottoposto a un sequestro a seguito di provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari.