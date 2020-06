Mafia Capitale: torna libero Massimo Carminati, scarcerato dopo 5 anni e 7 mesi

16 giugno 2020 a

Uno dei principali protagonisti dell'inchiesta Mafia Capitale , Massimo Carminati , torna in libertà . Dopo tre istanze rigettate da parte della Corte d'Appello, la richiesta di scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare di uno dei personaggi chiave delle indagini che culminarono nel dicembre 2014 è stata accolta dal Tribunale della libertà. Ad avanzarla erano stati gli avvocati Cesare Placanica e Francesco Tagliaferri. Carminati uscirà dal carcere di Oristano e tornerà libero dopo 5 anni e 7 mesi di detenzione. "Siamo soddisfatti della questione tecnica che abbiamo posto alla Corte d'Appello e che la tutela di un principio di civiltà sia stata regolarmente osservata dal Tribunale della libertà", commenta all'Adnkronos l'avvocato Cesare Placanica che insieme al collega Francesco Tagliaferri difende l 'ex capo della Banda della Magliana.