Furto alla polisportiva, rubati i soldi per Pamela

Sono piombati all’interno della sede della Polisportiva C4 Foligno dopo aver sfondato un grosso finestrone esterno. E una volta guadagnato l’interno hanno rubato il fondo cassa. Comprendente non solo le quote mensili dei soci, ma anche i contanti da destinare proprio a Pamela Angelelli, la mamma coraggio che come noto sta combattendo contro il tumore. Il furto è stato portato a termine nel cuore della notte. Spariti anche palloni e alcune attrezzature sportive.