Salvini sulla ricostruzione: "Tempi da dimezzare"

Calorosa accoglienza per Papa Francesco a Sofia passando tra la folla di fedeli

(Agenzia Vista) Sofia, 05 maggio 2019 Calorosa accoglienza per Papa Francesco a Sofia passando tra la folla di fedeli Papa Francesco in visita ufficiale in Bulgaria, è il quarto viaggio dell'anno per il Pontefice e la seconda volta di un Papa nel "Paese delle Rose", 17 anni dopo il viaggio di Giovanni Paolo II. Successivamente Papa Francesco si recherà in Macedonia del Nord. Queste due tappe si ...