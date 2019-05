Chiusura alla grande per la festa di S.Giuseppe Artigiano: i biglietti vincenti

Si sono concluse mercoledì primo maggio 2019, con una serata di festa e grande partecipazione, le celebrazioni - durate due giorni consecutivi - per la ricorrenza della festa del santo protettore della parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in via Piave, a Foligno.

Dopo le celebrazioni religiose pomeridiane, culminate con la processione lungo le strade dei quartieri adiacenti via Piave, c'è stata l'esibizione - particolarmente apprezzata dal folto pubblico - della Secondo Modo Band. Ed è avvenuta anche l'estrazione dei biglietti vincitori della Lotteria.

I 21 biglietti vincenti, a partire dal primo premio, sono: 959 (un weekend in Costiera Amalfitana), 1976 (una city bike da donna), 218 (televisore Ld da 32 pollici), 1036 (un quadro offerto da "Brunelli mobili srl" di Trevi), 1478 (buono shopping offerto da B&B Fashion Store" di Foligno), 407 (buono offerto dal "Forno Santa Rita" di Foligno), 601 (set scuola offerto da Firenze Moda Fashion Store), 2154 (buono offerto da "Luigi Calce Hairdresser"), 174 (buono offerto da "Beautypharma - Farmacie Peppoloni"), 365 (cena offerta dal "Ristorante L'Ulivo"), 216 (Buono offerto da pasta fresca "La Folignate"), 2315 (buono offerto dal centro "Estetica Romina"), 1267 (cesto de "I Sapori Umbri"), 956 (buono della "Parrucchieria New Line"), 2463 (buono della "Parrucchieria Lui e Lei"), 1400 (buono offerto dal "Forno Ragni"), 2138 (buono offerto dalla "Lavanderia Nadia"), 968 (buono offerto da "Fausto Moda Sport"), 1352 (set di utensili per la casa e la cucina), 1660 (confezione regalo offerto da "Goji & Go") e 303 (quadro offerto da "Regalissimo... Passioni").