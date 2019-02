Zuccarini è il candidato della Lega

Stefano Zuccarini è il candidato scelto dalla Lega per le elezioni amministrative di Foligno. E, in questa veste, è stato presentato a Matteo Salvini in occasione della visita del ministro a Terni. Il Carroccio punta quindi sull’avvocato, ma ancora non c’è l’accordo con gli alleati Forza Italia e Fratelli d’Italia. Solo qualche giorno fa il partito di Giorgia Meloni aveva espresso come sua preferenza Marco Cesaro.