Gratta e vince un milione e 750 mila euro

La fortuna bacia la città di Foligno. Dove è stata realizzata una vincita da 1 milione e 750 mila euro con un biglietto “Nuovo Turista per sempre”. Che è stato grattato nel punto vendita del Bar della stazione. La vincita sarebbe stata realizzata una decina di giorni fa. E non si esclude che il fortunato sia un pendolare, magari che si è fermato nella città della Quintana solo per una tappa. La caccia è iniziata.