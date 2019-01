Anziana graffia al volto lo scippatore

E’ stata afferrata alle spalle, mentre era in bicicletta. Ma ha avuto la prontezza di sfidare lo scippatore, che si è avventato sulla sua borsa. Con una reazione improvvisa: “Gli ho tolto il passamontagna, graffiandolo al volto”, ha raccontato la signora di 75 anni. Che si è vista però sfilare la collana che aveva al collo dal delinquente, che si è poi dato alla fuga. L’incredibile episodio, su cui indagano i carabinieri, si è verificato a Foligno. Precisamente in via Mameli, in pieno giorno.

