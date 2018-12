Commerciante rapinata mentre rientra a casa

Commessa rapinata mentre rientra a casa. E' successo domenica sera a Bevagna intorno alle 21 in una via a ridosso del centro storico. La donna di 29 anni, che lavora in un negozio di un centro commerciale nel Folignate, è stata aggredita da due persone incappucciate che l'hanno strattonata per rubarle la borsa dove all'interno c'erano i soldi dell'incasso della giornata, circa 4 mila euro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Foligno e Bevagna, che una volta scattato l'allarme sono intervenuti sul posto, i malviventi, nell'atto della rapina, le avrebbero sferrato anche qualche calcio. Dopo sono fuggitia bordo di un'auto facendo perdere le proprie tracce. I militari della compagnia folignate hanno avviato indagini per rintracciare i due rapinatori. Probabile che la donna sia stata seguita dai malviventi e che il colpo fosse stato pianificato, mentre non si può escludere la presenza di un complice ad attenderli a bordo di un'auto con cui dileguarsi.