Ladri buongustai rubano prosciutti e formaggi

Colpo dei ladri buongustai nella storica norcineria dei fratelli Camilletti in via Gramsci. Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 ottobre sono stati rubati otto prosciutti stagionati e sette forme di parmigiano. I proprietari si sono accorti del furto subito all'apertura del negozio quando hanno trovato una serranda aperta. I ladri infatti hanno forzato un ingresso laterale per introdursi nei locali, probabilmente utilizzando un piede di porco. Oltre a prosciutti e formaggi rubato anche il fondo cassa (un centinaio di euro). I danni stimati per il colpo ammontano a oltre duemila euro. Presentata denuncia alla polizia che ha avviato indagini per risalire agli autori del furto.