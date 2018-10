Ruota si stacca dal fuoristrada e ferisce anziana

Suv perde una ruota in curva e lo pneumatico va a colpire una 84enne che usciva dalla pescheria. La donna è rimasta ferita. Il singolare incidente accaduto martedì mattina a Sant'Eraclio e poteva avere conseguenze ben più gravi. La donna per fortuna avrebbe subito solo lievi conseguenze. Secondo una prima ricostruzione dell’episodio, il fuoristrada stava andando in direzione della scuola, che si trova sulla piazza, quando all’improvviso, proprio mentre curvava, una ruota si è sganciata andando a colpire la signora che, ignara, usciva dal negozio dopo aver fatto spesa. Sul posto una pattuglia della polizia municipale per accertare le cause dell'accaduto. Tra le ipotesi anche quelle di un atto vandalico o di uno scherzo visto che a quanto pare la ruota aveva i bulloni allentati.