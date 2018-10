Camion si ribalta, traffico in tilt

Camion si ribalta, pesanti disagi per il traffico. L'incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di giovedì 4 ottobre all'altezza dell'innesto tra la Centrale Umbra e la statale Flaminia in direzione Nocera Umbra. Per cause in corso di accertamento il mezzo pesante, che trasportava uno scavatore, si è rovesciato su un fianco bloccando la circolazione. Illeso l'autista. Lunghe le code che arrivano fino quasi a Spello per chi proviene da Perugia. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi di rito e i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno per il rimozione e il recupero dell'autocarro e della piccola ruspa che trasportava.