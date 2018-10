Scippata dai banditi in scooter

Scippata da due banditi in scooter mentre cammina per strada. E' successo a Foligno mercoledì 3 ottobre nella zona di viale Firenze. Vittima una donna cinquantenne che si è vista in un lampo strappare la borsa che teneva in mano. A colpire due persone, a bordo di uno scooter chiaro, che indossavano il casco. E' il terzo caso del genere in poco più di una settimana (anche se tecnicamente i primi due sono furti con destrezza). La tecnica è sempre la stessa: si avvicinano piano col motorino alla vittima designata e poi in un lampo la derubano. La caccia ai banditi dello scooter, da parte delle forze dell'ordine, è aperta. Nell'ultimo caso dopo la segnalazione sono intervenuti gli agenti della polizia e quelli della municipale.

leggi l'articolo sull'edizione del Corriere dell'Umbria