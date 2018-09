Derubano anziana uscita dal supermercato

Rapidi e implacabili. Tornano a colpire i ladri in scooter. Un furto lampo è stato messo a segno lunedì 24 settembre a Foligno. Vittima una signora anziana derubata della borsa che aveva appoggiato nel cestino della bicicletta dopo aver fatto la spesa. Il fatto è accaduto nella zona dell'Agorà. I due malviventi, che indossavano il casco ed erano a bordo di un grosso scooter, si sono affiancati all'anziana e in un attimo si sono impossessati della borsa per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. Sul posto intervenuti sia i carabinieri che la municipale per cercare di rintracciare i due malviventi. Per l'anziana tanto spavento. E' il secondo caso in pochi giorni. Un altro episodio analogo la settimana scorsa era accaduto, di notte, ai danni di una ragazza che stava andando a riprendere l'auto che aveva parcheggiato in via Palombaro. Era appena salita sulla vettura quando due persone, a bordo di una moto, si sono affiancate al mezzo aprendo lo sportello lato passeggero per rubare la borsa e poi scappare via.